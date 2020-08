Probabili formazioni Shakhtar Basilea: le scelte dei due tecnici e i moduli speculari per l’ultimo quarto di finale di Europa League

Ultimo quarto di finale di Europa League, con Shakhtar e Basilea che si giocheranno il tutto per tutto. Sarà una partita difficile in gara secca, ma entrambe le squadre sanno come affrontare una competizione del genere. Ecco le probabili formazioni del match con tutte le possibili scelte dei due allenatori.

COME ARRIVA LO SHAKHTAR – Gli ucraini sono arrivati ancora una volta nella fase ad eliminazione diretta e vogliono far bene dopo la sfortunata avventura in Champions. Marlos, Alan Patrick e Taison saranno i trequartisti a supporto di Junior Moraes.

COME ARRIVA IL BASILEA – Possibile 4-2-3-1 per gli svizzeri, con Frei e Xhaka in mediana. Stocker, Campo e Pululu andranno a supporto dell’unica punta, ovvero Cabral. Sarà una sfida emozionante, tutta da vivere.

Probabili formazioni Shakhtar Basilea

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Bondar, Matvienko; Stepanenko, Marcos Antônio; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. Allenatore.: Luis Castro.

Basilea (4-2-3-1): Nikolic, Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Frei, Xhaka; Stocker, Campo, Pululu; Cabral. Allenatore: Koller.