Processo Astori: il pm chiede 1 anno e 6 mesi per il professor Galanti

Il processo Astori si avvia verso la sentenza: chiesti un anno e sei mesi per l’ex medico della Fiorentina, Giorgio Galanti

Si avvia verso la conclusione il processo per la morte di Davide Astori. L’ex difensore e capitano della Fiorentina, scomparve il 4 marzo 2018 prima della gara contro l’Udinese.

Come riportato da Sky Sport, il pm ha chiesto una pena di un anno e sei mesi per l’ex medico della Fiorentina, il professor Giorgio Galanti, con l’accusa di omicidio colposo per aver sottovalutato la condizione clinica di Astori.