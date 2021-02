Frank McCourt, proprietario dell’Olympique Marsiglia, ha commentato la nomina a presidente del club di Pablo Longoria: le sue parole

«Questo è un nuovo capitolo per l’Olympique Marsiglia, mi impegnerò per renderlo un vero successo. L’esperienza di Pablo Longoria come direttore sportivo e talent scout è pari solamente al suo amore per questo gioco. La sua priorità principale sarà riportare il calcio al centro dell’OM».