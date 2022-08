Provedel: «Lazio occasione della vita, lo Spezia mi dice “domani” da un mese»

Il portiere dello Spezia Provedel ha parlato della sua voglia di lasciare i liguri e vestire la maglia della Lazio

Ivan Provedel vuole lasciare lo Spezia e vestire la maglia della Lazio, come dichiarato da lui stesso a Il Messaggero.

LE PAROLE – «Voglio andare via, da un mese mi dicono ‘domani’. Ho chiamato Pecini al telefono e gli ho ribadito la mia volontà di andare via, la Lazio è la mia grande occasione. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri».