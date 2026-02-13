Connect with us
Provedel svela: «Sarri? E’ sempre stato molto determinato e affamato! Atalanta è una squadra fortissima. Sui rigori…»

Provedel

Provedel non ha dubbi: «Sarri? E’ sempre stato molto determinato e affamato! Atalanta è una squadra fortissima. Sui rigori…»

Ci siamo: domani lo Stadio Olimpico accenderà i riflettori su Lazio Atalanta, sfida di cartello della 25ª giornata di Serie A 2025/26, pronta a regalare spettacolo ed equilibrio. Il calcio d’inizio contro la Dea è fissato per le ore 18.

Alla vigilia del match ha parlato ai microfoni ufficiali del club Ivan Provedel, che ha analizzato il momento della squadra e le insidie della gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

VITTORIA IN COPPA ITALIA – «Una vittoria che ha lasciato tanto, ci consente di sopperire alla stanchezza dell’impegno ravvicinato e regala entusiasmo perché venivamo da un periodo in cui faticavamo a ottenere dei risultati positivi».

RIGORI – «Ho sempre lavorato per cercare di pararli, anche se per un periodo non ci sono riuscito. A Bologna ne ho respinto uno, ma il merito è stato dei miei compagni che hanno segnato calciandoli perfettamente. Altrimenti sarebbe stato tutto inutile. Chiffi durante i rigori mi ha semplicemente ricordato di mantenere entrambi i piedi sulla linea, è un modo degli arbitri in generale per evitare di far ripetere il tiro dal dischetto».

ATALANTA – «L’Atalanta è una squadra fortissima che sta attraversando un periodo di grande forma. Sarà una sfida difficile, ma non avrà niente a che vedere con la Coppa Italia, visto che manca ancora tanto tempo alla semifinale di andata. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile per provare a vincere. Marco Carnesecchi lo conosco da qualche anno, abbiamo giocato contro anche in cadetteria. Per me è uno dei portieri più forti, l’ho sempre ammirato per come interpreta il ruolo. È persino un bravo ragazzo, proverò a rubargli qualcosa».

SARRI – «Il mister è sempre stato molto determinato e affamato! Forse non aver allenato per un po’ di tempo gli ha dato ancora più voglia rispetto a prima. Lui riesce a trasmetterci la propria passione e noi cerchiamo di fare ugualmente. I nuovi arrivati sono prospetti importanti, ma sono giovani e vanno aspettati con pazienza. Motta è un bravo portiere, è giovane e lavorando bene può avere una grande carriera perché ha talento ed è un ragazzo serio».

