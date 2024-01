Pruzzo: «Roma, contro la Salernitana non ci sono giustificazioni»

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Radio 104.5 in vista del match tra Salernitana e giallorossi

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Radio 104.5 in vista del match tra Salernitana e giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Col Verona partita a due facce. Oggi giochi con l’ultima, con la squadra più staccata di tutte. La Roma deve sfruttare queste situazioni. Mourinho o non Mourinho, in tre partite servono nove punti. Così ti metti in una certa posizione, poi con l’Inter succeda quello che succeda. Intanto si stanno recuperando giocatori, come Mancini».