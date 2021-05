PSG, Al-Khelaifi e il rinnovo di Neymar: «Continuerà a deliziare i fan»

Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha commentato il rinnovo di contratto di Neymar

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ai microfoni dei canali ufficiali del club parigino ha commentato il rinnovo di contratto di Neymar fino al 2025.

«La chiave del nostro ambizioso progetto per far crescere il PSG è il cuore, il talento e la dedizione dei nostri giocatori. Sono orgoglioso che Neymar Jr abbia rinnovato il suo impegno per la famiglia del PSG fino al 2025 e so che continuerà a deliziare i fan. Siamo molto felici di vederlo continuare come parte del nostro progetto e di averlo al nostro fianco per molti anni a venire».