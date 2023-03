PSG: ancora un errore per Donnarumma con il Nantes

Ancora un errore per Donnarumma tra i pali del PSG: il portiere italiano prende un gol molto evitabile sul primo palo che riapre la sfida con il Nantes

PSG in campo con il Nantes e partita aperta per i campioni di Francia e i tifosi imputano la cosa a Donnarumma.

Con i parigini in vantaggio per 2-0, il gol di Ludovic Blas riapre la partita: il calciatore del Nantes calcia un tiro cross da quasi la linea di fondo, sull’out di sinistra: il portiere azzurro completamente fuori posizione e la palla sfila tra lui e il primo palo. Al momento il PSG conduce per 3-2 con ancora mezzora da giocare.