Buffon finisce in panchina al PSG, Tuchel: «Areola sarà il numero 1»

Brutte notizie per Gigi Buffon al Psg: il tecnico Tuchel ha affermato che il titolare sarà Areola, ecco le sue parole

Dopo aver dato l’addio alla Juventus dopo 17 anni da protagonista, Gigi Buffon ha deciso di ripartire dalla Ligue 1 e dal Paris Saint Germain. Dopo aver disputato le prime gare da titolare, per il portierone italiano si profila un futuro in panchina. O meglio, questo trapela dalle dichiarazioni del tecnico Tuchel: «Ho scelto, anche se non si tratta di una decisione definitiva: ho detto ad Alphonse che per me è in pole per essere il numero uno».

Continua l’ex mister del Borussia Dortmund: «Viene dal settore giovanile, questo club è tutto per lui e vuole mettersi alla prova con questa maglia». A proposito di Buffon ha aggiunto: «Entrambi hanno grande personalità, definiremo poi meglio le cose, ma sia Gigi che Alphonse sanno che bisogna essere intelligenti e generosi in questa situazione. Gigi è una leggenda, un idolo per Alphonse».