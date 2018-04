Psg campione di Francia: vince la Ligue One dopo il 7-1 al Monaco

Psg campione di Francia, vittoria del titolo di Ligue One dopo il 7-1 al Monaco: settimo scudetto nella storia del club parigino

Il Psg batte il Monaco per 7-1 e si laurea Campione di Francia. Si tratta del settimo scudetto nella storia del club parigino, il quinto dell’era degli emiri proprietari del Paris Saint-Germain. Il titolo di Ligue One ritorna così al Psg che approfitta del primo match point per riprendersi lo scettro proprio contro il Monaco: i monegaschi, infatti, vinsero il titolo di Francia un anno fa. Si tratta così del terzo campionato estero deciso oggi con diverse giornate dal termine della fine dei campionati dopo la vittoria del Manchester City in Premier League e del Psv Eindhoven in Eredivisie.

Finisce 7-1 la sfida che permette al Paris Saint-Germain di laurearsi campione di Francia: staccato di ben 17 lunghezze il Monaco a cinque partite dal termine della stagione. Doppiette per Lo Celso e Di Maria, le altri rete sono state segnate da Draxler e Cavani oltre all’autorete di Falcao. Rete della bandiera per il Monaco siglata da Tony Lopes.

C’est terminé ! Paris remporte ce #PSGASM et devient pour la 7⃣e fois Champion de France ! 🏆 #ICICESTPARIS #CHAMPIONS pic.twitter.com/pRIrWMUq05 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 15 aprile 2018