PSG, Campos svela: «Rinnovo Messi? Ecco come stanno le cose»

Le parole di Luis Campos, dirigente del PSG, sul possibile rinnovo di Lionel Messi con il club francese. I dettagli

Luis Campos ha parlato al programma Téléfoot del possibile rinnovo di Lionel Messi con il PSG.

PAROLE – «Al momento stiamo discutendo con Messi per il suo prolungamento. Vorrei tenerlo in questo progetto, non posso nasconderlo. Stiamo discutendo in questo momento per raggiungere questo obiettivo e continuare ad averlo con noi. Neymar? La verità è che da quando sono arrivato al Psg non ho critiche nei confronti di Neymar. È sempre puntuale, sempre di buon umore. È Neymar ed è un Neymar incredibile, ma le grandi star non sono in grado di vincere trofei da sole. Possono vincere una partita o tante altre ma hanno bisogno dei loro compagni di squadra. Abbiamo bisogno di armonia».