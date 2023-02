PSG, Campos: «Ziyech? Avevamo il giocatore con noi, avevamo fatto tutto, ma...»

Luis Campos, consigliere di mercato del PSG, ha parlato dell’affare Hakim Ziyech sfumato nelle ultime ore di mercato con il Chelsea

PAROLE – «Avevamo il giocatore con noi, avevamo fatto tutto. Ma come in tutti i trasferimenti, abbiamo bisogno che le tre parti funzionino bene. Ha funzionato molto bene per il PSG e Ziyech, ma purtroppo non ha funzionato per l’ultima parte (il Chelsea, ndr)».