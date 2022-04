Psg Conte, la pista si scalda: il tecnico ha aperto alla possibilità

Antonio Conte e il Psg una pista calda per l’estate con l’allenatore ex Inter che ha aperto alla possibilità di andare a Parigi

Il Psg vuole rivoluzionare la squadra per la prossima stagione e per farlo vuole cambiare allenatore. Pochettino verso l’esonero dopo una stagione deludente sotto il profilo Europeo e su una squadra che pare non aver mai avuto tra le mani.

L’aria di cambiamento arriva fino a Londra, dove Conte ha aperto alla possibilità di andare a Parigi per la prossima stagione. L’ex Inter e Juve è l’obiettivo numero uno per la panchina del Psg come riportato da Le Parisien.