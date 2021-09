PSG, Herrera: «Al servizio dei campioni. Non possono correre troppo»

Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha parlato di Leo Messi, Neymar e Kylian Mbappé: le sue dichiarazioni

Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha parlato di Leo Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Marca.

«I crack come loro sono quelli che fanno la differenza e che ci fanno vincere le partite e noi dobbiamo metterci al loro servizio. Anche se so che lavoreranno sempre come tutti gli altri. ma se chiediamo loro di fare la differenza, non possiamo anche chiedergli di correre 13 km a partita. Puoi chiederlo a me, a Gueye, a Paredes o Wijnaldum, ma non a loro».