Allo Stadio Parc des Princes, PSG e Juventus si sfidano per la prima giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Parc des Princes, la sfida tra PSG e Juventus valida per la prima giornata della Champions League 2022-23.

Sintesi PSG Juventus 2-0 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Psg Juve.

4′ Occasione Milik – Miretti dà il via al contropiede servendo Vlahovic. Il serbo verticalizza per Kostic, il cui cross sul secondo palo trova Milik. Colpo di testa che attraversa tutto lo specchio ma non trova la porta.

6′ Gol Mbappé – Il francese è servito da un tocco sotto illuminante di Neymar. Tiro al volo ad incrociare che non lascia scampo a Perin.

8′ Occasione Mbappé – Marquinhos in profondità per Mbappé che sbuca alle spalle di Bonucci ma non riesce ad agganciare in spacca. Blocca Perin.

9′ Tiro Vlahovic – Milik dentro per Vlahovic, che cerca il cross pericoloso a centro area. Taylor ferma poi tutto per una posizione di fuorigioco.

18′ Occasione Juve – Bianconeri vicinissimi al pareggio! Cuadrado crossa per Milik, colpo di testa in area murato da Donnarumma. Di tacco Vlahovic, respinge Sergio Ramos, poi Kostic non inquadra il bersaglio.

22′ Doppietta Mbappé – Verratti premia l’inserimento di Hakimi, che serve Mbappé. Davanti a Perin in diagonale non sbaglia.

31′ Colpo di testa Bremer – Punizione di Cuadrado, Bremer salta sopra tutti ma di testa non trova la porta.

34′ Tiro Vitinha – Hakimi anticipa secco Miretti, scarica su Messi che appoggia in mezzo per Vitinha. Conclusione troppo alta.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

PSG Juventus 2-0: risultato e tabellino

Reti: 6′ Mbappé, 22′ Mbappé

Psg (3-4-1-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Messi; Neymar, Mbappé. All. Galtier. A disp. Keylor Navas, Rico, Fabian Ruiz, Bernat, Danilo, Renato Sanches, Sarabia, Mukiele, Soler, EkitikeJuventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci Bremer; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Locatelli, McKennie, Fagioli, Kean, SouléArbitro: Taylor (ENG)

Ammoniti: 25′ Bremer, 25′ Sergio Ramos