PSG, L’Equipe punge in apertura: «Ancora Coman, come ci si sente?»

L’Equipe oggi in edicola punge il PSG in prima pagina: sottolineato ancora un gol decisivo di Coman contro i parigini

Come nella finale di Champions del 2020, a stendere il PSG è stato un gol di Kingsley Coman, il ragazzo del vivaio parigino e nativo della Capitale, colpevolmente lasciato andare via a parametro zero nell’ormai lontano 2014.

«Come ci si sente?» titola quest’oggi L’Equipe, che sottolinea come il prossimo 8 marzo, all’Allianz Arena, servirà una vera e propria impresa a Messi e compagni per passare il turno.