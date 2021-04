Psg Manchester City: coreografia da brividi dei tifosi francesi – VIDEO

Il Paris Saint Germain vuole tornare in finale di Champions League: ecco la bellissima coreografia dei tifosi – VIDEO

Psg Manchester City sarebbe stata ancora più spettacolare con i tifosi sugli spalti ma per le ben note norme anti-Covid ancora gli impianti sono vuoti. I tifosi del PSG non hanno però voluto far mancare il loro apporto alla squadra addobbando a festa il Parc Des Princes.

«Una nazione, una città tutta dietro di voi sulla strada del trionfo», questo il messaggio contenuto in una coreografia da brividi.