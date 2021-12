PSG, Mbappé sul futuro: «Rinnovo? Non è la priorità...»

L’attaccante del PSG Mbappé ha parlato del suo futuro e del rinnovo di contratto con il club parigino

Kylian Mbappé, gioiello del PSG, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del suo futuro e del rinnovo di contratto con la squadra parigina.

FUTURO – «Credo non sia il momento di procrastinare facendo parlare di me. Tutti sanno che sono un grande giocatore, e come tale il mio compito è anche quello di far parlare di me in campo, non fuori. Poi certamente la situazione andrà affrontata, perché il tempo passa, ma per il momento immediato non è questa la priorità».

