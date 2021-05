PSG, no al riscatto di Kean: ora la Juventus ci riprova

Il Paris Saint Germain non riscatterà Moise Kean: ecco la mossa della Juventus per il ritorno dell’attaccante classe 2000

Moise Kean non sarà riscattato dal Paris Saint Germain: il club francese non punterà sull’attaccante classe 2000 nella prossima stagione e la Juventus si mette in moto per riportarlo a Torino.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto Rabiot e anche Szczesny per riportare in bianconero Moise Kean. E l’inserimento di Szczesny aprirebbe la strada all’arrivo alla Juve di Donnarumma.