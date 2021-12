Sergio Ramos non prenderà parte al match di Champions League tra PSG e Club Brugge: il difensore è ancora infortunato

Non c’è pace per Sergio Ramos, che sarà costretto a saltare il match di Champions League contro il Club Brugge per infortunio.

Il difensore spagnolo del Paris Saint-Germain, finora, ha collezionato solamente 90 minuti con il Saint-Etienne in Ligue 1.