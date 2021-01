PSG, Papin boccia Icardi: «Dubbi sulla sua personalità»

Jean-Pierre Papin ha lanciato una frecciata nei confronti di Mauro Icardi

Jean-Pierre Papin, leggenda del calcio francese, in una intervista a France Football ha lanciato una frecciata a Mauro Icardi; che è tornato da poco in campo col PSG.

«Quando l’ho visto giocare per un anno, non ho avuto l’impressione che volesse fare di tutto per imporsi. Come è possibile? Nel suo linguaggio del corpo, non ho visto l’impulso, quel qualcosa in più. Da quello che ho visto di lui, ho grandi dubbi sulla sua personalità. Sento che non gli piace la concorrenza. All’Inter è stato impressionante ma è stato protagonista e capitano indiscusso. A Parigi, è una star ‘normale’ ed è dietro a Neymar, Mbappé e anche altri. Certo, è un marcatore, sa mettersi davanti alla porta e sa intuire dove finirà la palla».