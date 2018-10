Questa sera si giocherà Psv Eindhoven-Inter, il tecnico della formazione olandese Mark Van Bommel sfida i nerazzurri: ecco le sue parole

Reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Tottenham, l’Inter di Luciano Spalletti è attesa questa sera dal confronto con il Psv Eindhoven, seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Ko 4-0 contro il Barcellona all’esordio, la formazione olandese vuole sorprendere i nerazzurri: è il tecnico Mark Van Bommel a sottolinearlo ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole del tecnico: «Abbiamo zero punti in classifica, se l’Inter vincerà arriverà a quota sei punti: loro sono forti, hanno calciatori come Icardi, Perisic, Brozovic e altri calciatori buoni. Poi c’è Luciano Spalletti, un buon allenatore. Noi siamo una buona squadra, abbiamo velocità e tante armi per poter vincere la partita: punteremo sugli uno contro uno».