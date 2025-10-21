PSV Napoli: le 3 cose che non hai notato sulla sfida del Philips Stadium

Tre curiosità sulla sfida PSV Napoli, partita valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025

La pesante sconfitta del Napoli 6-2 contro il PSV ha messo in luce molti problemi e ha esaltato le virtù degli olandesi. Ma al di là delle prestazioni individuali e del risultato eclatante, ci sono alcuni dettagli, forse meno appariscenti, che meritano un approfondimento per capire meglio la dinamica della partita e le sfumature tattiche.