Pulisic sbaglia il rigore, la frase di Allegri a Landucci: «Glielo avevo detto!». Retroscena sulla reazione di Max all’errore dello statunitense

Girato di schiena, verso la panchina, per non guardare. Il solito rito scaramantico di Massimiliano Allegri in occasione dei calci di rigore si è trasformato, al 54′ di Juventus-Milan, in un piccolo dramma sportivo. Sul dischetto c’era Christian Pulisic, con il pallone che poteva proiettare i rossoneri in vetta solitaria. Invece, il boato dell’Allianz Stadium ha gelato il tecnico.

La scena a bordo campo è emblematica. Allegri si volta di scatto e chiede al suo vice, Marco Landucci: “L’ha parato?”. “No, alto”, è la replica. Ma la delusione del tecnico non è solo per l’errore, ma per la modalità. Chiede se l’americano abbia calciato di piatto, e lascia intendere la sua frustrazione per un consiglio non ascoltato: «Gli avevo detto di calciare di collo». Un disappunto che, pochi minuti dopo, farà notare anche allo stesso Pulisic.

Eppure, a fine partita, il dramma si trasforma in una lezione di gestione. Davanti ai microfoni, Allegri non fa una piega, non accusa, ma protegge il suo giocatore, blindandolo nel suo ruolo di rigorista designato. Una “carezza” pubblica per allontanare le critiche e confermare la fiducia. «Pulisic è il rigorista, non è che un rigore sbagliato cambia le cose. Devo capire chi tira se non c’è lui».

Una frase che chiude il caso, ma che allo stesso tempo ribadisce la leadership del tecnico. Il messaggio è duplice: l’errore non incrina la fiducia, ma le indicazioni dell’allenatore vanno seguite. Una gestione perfetta, che unisce il rimprovero tecnico alla protezione pubblica del giocatore. E, come chiosa Allegri con un sorriso, ora il vero problema è solo trovare un vice-rigorista.