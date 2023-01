Puskás Award, Theo Hernandez e Balotelli tra i candidati

Theo Hernandez del Milan e Mario Balotelli sono tra i candidati per il premio Puskás, ovvero quello per il gol più bello dell’anno

La Fifa ha annunciato la lista dei 14 candidati al premio Puskás 2022. Presenti Theo Hernandez del Milan per il gol contro l’Atalanta e Mario Balotelli.

CANDIDATI – «Mario Balotelli (Italy): Adana Demirspor v. Göztepe Spor Kulübü [Süper Lig] (22 May 2022).

Amandine Henry (France): FC Barcelona v. Olympique Lyonnais [UEFA Women’s Champions League] (21 May 2022).

Théo Hernández (France): AC Milan v. Atalanta Bergamasca Calcio, [Serie A] (15 May 2022).

Alou Kuol (Australia): Iraq U23 v. Australia U23 [AFC U23 Asian Cup] (4 June 2022).

Kylian Mbappé (France): Argentina v. France [FIFA World Cup Qatar 2022™️] (18 December 2022).

Francisco González Metilli (Argentina): Club Atlético Central Córdoba v. Club Atlético Rosario Central [Primera División] (1 August 2022).

Marcin Oleksy (Poland): Warta Poznań v. Stal Rzeszów [PZU Amp Futbol Ekstraklasa] (6 November 2022).

Salma Paralluelo (Spain): FC Barcelona v. Villarreal CF [Liga F] (2 April 2022).

Dimitri Payet (France): Olympique de Marseille v. PAOK Thessaloniki FC [UEFA Europa Conference League] (7 April 2022).

Richarlison (Brazil): Brazil v. Serbia [FIFA World Cup Qatar 2022] (24 November 2022).

Alessia Russo (England): England v. Sweden [UEFA Women’s EURO 2022] (26 July 2022)».