Qatar 2022, verso un Mondiale Covid-free: «Lavoriamo per fornire vaccini a tutti»

In Qatar si studia il modo per vaccinare tutti i partecipanti al Mondiale 2022

Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, vice primo ministro del Qatar, ha parlato all’agenzia QNA sulla possibilità di avere un Mondiale Covid-free nel 2022.

«Sono in corso dei programmi di sviluppo per fornire la vaccinazione a tutti i partecipanti alla Coppa del Mondo. Saremo in gradi, speriamo, di accogliere un evento libero dal Covid-19».