Fabio Quagliarella si prepara ad affrontare la Juventus: il capitano della Sampdoria ha detto no ai bianconeri, in attesa di una chiamata del patron Ferrero

La Sampdoria è ormai pronta ad affrontare il prossimo impegno di campionato contro la Juventus, in programma per domani sera al Ferraris. Partita dal sapore particolare per Fabio Quagliarella: il capitano blucerchiato sarà protagonista di una sfida al suo passato che, poche settimane fa, sarebbe potuto essere anche il suo futuro.

LEGGI L’ANALISI COMPLETA SU SAMP NEWS 24