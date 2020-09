Quagliarella raggiunge Vialli: 85ª marcatura in blucerchiato

Fabio Quagliarella sorride a metà: con la rete segnata al Benevento ha raggiunto Gianluca Vialli nella classifica dei marcatori della Samp

Fabio Quagliarella è andato a segno nella sua 16a stagione consecutiva in Serie A grazie alla rete realizzata contro il Benevento, nel corso della seconda giornata del campionato 2020/21. Con questa rete si piazza al quarto posto nella graduatoria generale dietro ad Alberto Gilardino (17 stagioni), Roberto Baggio (18 stagioni) e Francesco Totti (23 stagioni).

Ma non è l’unico traguardo che ha tagliato il capitano della Sampdoria. Con la rete segnata al Benevento Quagliarella ha messo in porta la sua 85ª marcatura in blucerchiato e ha raggiunto Gianluca Vialli.