Quagliarella vuole chiudere alla Sampdoria: il piano per il futuro

Fabio Quagliarella potrebbe rinnovare il contratto di un altro anno con la Sampdoria: dialoghi positivi tra le parti

Fabio Quagliarella chiama la Sampdoria a suon di gol e prestazioni. Ci sono stati significativi passi in avanti nel dialogo tra l’entourage dell’attaccante classe ’83 e la dirigenza blucerchiata per il rinnovo del contratto fino a giugno 2022.

Il bomber campano vorrebbe chiudere la carriera in blucerchiato e vanta un rapporto di stima con il presidente Massimo Ferrero, che non ha mai nascosto la propria intenzione di trattenere Quagliarella anche per la prossima stagione.