Quale futuro per Kean? La verità su Juventus, PSG ed Everton

Juventus, Paris Saint-Germain ed Everton. Tutti i dettagli sul futuro di Moise Kean, attaccante classe 2000

Moise Kean non è stato inserito nella lista dei pre-convocati di Roberto Mancini per EURO 2020. Punto interrogativo anche sul futuro dell’attaccante, quest’anno in prestito al Paris Saint-Germain dall’Everton.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky Sport, il club francese starebbe negoziando per trattenere il classe 2000 anche nella prossima stagione. I Toffees, dal canto loro, avrebbero aperto alla cessione del proprio giocatore, con i rumors sul ritorno alla Juventus al momento in stand-by.