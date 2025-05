Guida Completa Qualificazione Europea Serie A: Chi Va in Champions, Europa e Conference League 2025/2026

Guida Completa Qualificazione Europea Serie A: Champions, Europa e Conference League 2025/26, la lista d’accesso nel nostro campionato

La stagione di Serie A volge al termine e, come ogni anno, la lotta per un posto nelle competizioni UEFA è uno degli aspetti più avvincenti. Ma come funziona esattamente la Qualificazione Europea Serie A? Quante squadre italiane parteciperanno alla prossima Champions League, Europa League e Conference League? Capire il meccanismo, che dipende dalla classifica finale e dal risultato della Coppa Italia, è fondamentale per seguire le ultime, decisive giornate di campionato.

Questa guida completa ti spiegherà nel dettaglio i criteri di qualificazione per le squadre di Serie A alle coppe europee per la stagione 2025/2026, tenendo conto delle regole UEFA e delle specificità del calcio italiano.

Posti Champions League (UCL): chi si qualifica

La competizione regina d’Europa, la UEFA Champions League, vede tradizionalmente la partecipazione delle migliori squadre del continente. Per la Serie A, i posti garantiti sono solitamente quattro.

Criterio Principale: Si qualificano direttamente alla fase a gironi della Champions League le squadre classificate dal 1° al 4° posto al termine del campionato di Serie A.

Si qualificano direttamente alla fase a gironi della Champions League le squadre classificate dal al termine del campionato di Serie A. Possibile Quinto Posto: Grazie alle recenti riforme UEFA e al ranking stagionale, l’Italia (come altre leghe top) può ottenere un posto aggiuntivo in Champions League. Questo avviene se la Serie A si classifica come una delle due migliori federazioni nel ranking UEFA della stagione precedente. Se l’Italia avesse ottenuto questo bonus, anche la squadra classificata al 5° posto si sarebbe qualificata alla Champions League. La Serie A deve abbandonare definitivamente il sogno di conquistare un posto extra nella prossima edizione della UEFA Champions League. L’eliminazione della Lazio ai quarti di finale di Europa League, per mano del Bodø/Glimt, fa calare il sipario sui sogni di gloria italiani. Saranno dunque la Premier League inglese e la Liga spagnola a portare una squadra in più nella massima competizione europea per club nella prossima stagione.

Posti Europa League (UEL): chi si qualifica

Subito sotto la Champions, l’Europa League offre grande visibilità e un trofeo prestigioso. L’Italia ha solitamente diritto a due posti in questa competizione.

Criterio 1 (Classifica): La squadra classificata al 5° posto in Serie A ottiene un posto diretto alla fase a gironi dell’Europa League. (Nota: Se l’Italia ottiene il quinto slot Champions, questo posto UEL scala alla 6° classificata).

La squadra classificata al in Serie A ottiene un posto diretto alla fase a gironi dell’Europa League. (Nota: Se l’Italia ottiene il quinto slot Champions, questo posto UEL scala alla 6° classificata). Criterio 2 (Coppa Italia): La squadra vincitrice della Coppa Italia si qualifica di diritto all’Europa League. Questo è un percorso alternativo fondamentale che aggiunge ulteriore interesse alla coppa nazionale.

Posti Conference League (UECL): chi si qualifica

La competizione europea più recente, la UEFA Conference League, offre un’opportunità importante a squadre che altrimenti non parteciperebbero alle coppe. L’Italia ha diritto a un posto.

Criterio Principale: Il posto in Conference League spetta solitamente alla squadra classificata al 6° posto in Serie A.

La finale di Coppa Italia può ridisegnare la mappa delle qualificazioni europee. Ecco come:

Se la Vincitrice della Coppa Italia è già Qualificata in Champions League (1°-4° posto, o 5° se c’è lo slot extra): Il posto in Europa League riservato alla vincitrice della Coppa Italia non viene assegnato alla finalista perdente, ma “scala” in campionato. Questo significa che la squadra al 6° posto va in Europa League, e il posto per la Conference League passa alla squadra classificata al 7° posto. Se la Vincitrice della Coppa Italia è già Qualificata in Europa League tramite il Campionato (5° posto, o 6° se il 5° va in UCL): Anche in questo caso, il posto “scala”. La squadra al 6° posto (o quella immediatamente successiva non già qualificata in UEL) prende il posto in Europa League, e lo slot per la Conference League passa alla squadra classificata al 7° posto (o quella ancora successiva).

In sintesi, la posizione finale in campionato è cruciale, ma l’esito della Coppa Italia può liberare posti aggiuntivi per le squadre meglio piazzate in Serie A che non hanno vinto il trofeo.

Riepilogo e Scenari Comuni: qualificazione Europea Serie A

Assunto che l’Italia non ha ottenuto il quinto posto extra in Champions:

Scenario Base (Vincitrice Coppa Italia fuori dalle prime 6): 1°-4° posto: Champions League 5° posto: Europa League Vincitrice Coppa Italia: Europa League 6° posto: Conference League

Scenario Coppa Italia Vinta da Squadra in Top 6: 1°-4° posto: Champions League 5° posto: Europa League 6° posto: Europa League (perché la vincitrice Coppa è già qualificata) 7° posto: Conference League



Qualificazione Europea Serie A: la classifica attuale in Serie A

Napoli 77 Inter 74 Atalanta 65 Juventus 62 Bologna 61 Roma 60 Lazio 60 Fiorentina 59 Milan 54

Qualificazione Europea Serie A: Un Finale di Stagione Incandescente

Capire i criteri di qualificazione Europea Serie A aggiunge un enorme livello di interesse alle fasi finali della Serie A. Ogni punto guadagnato o perso può significare la differenza tra la gloria della Champions League, il prestigio dell’Europa League, la vetrina della Conference League o rimanere fuori dai giochi continentali. Con la classifica ancora fluida e la Coppa Italia spesso decisa verso la fine della stagione, le ultime partite sono tutte da vivere per scoprire chi rappresenterà l’Italia in Europa nella prossima stagione. Seguite la volata finale per non perdervi nemmeno un’emozione!