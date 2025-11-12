Qualificazione Europei, l'Italia Under 19 batte la Moldavia per 8-0. Un risultato incredibile per gli azzurri - Calcio News 24

Italia Under 19 travolge la Moldavia: 8-0 nella qualificazione agli Europei. La situazione attuale

Partenza col botto per l’Italia Under 19 nella fase di qualificazione agli Europei. Gli Azzurrini, guidati dal Commissario Tecnico Alberto Bollini, hanno dominato la Moldavia con un perentorio 8-0, nella partita inaugurale del girone giocata ad Acireale, mostrando un’organizzazione tattica solida e un attacco micidiale.

La gara è stata caratterizzata da una netta supremazia azzurra, con molte occasioni create fin dai primi minuti. Protagonisti assoluti i giovani talenti dell’Inter Primavera: tre delle otto reti portano la firma di giocatori nerazzurri. Matteo Cocchi ha brillato come esterno offensivo, segnando un gol spettacolare e restando in campo per 73 minuti. Al suo fianco, Mattia Mosconi ha trovato la rete al 60° minuto, mentre il centrocampista Filippo Cerpelletti ha siglato il gol del 3-0 al 30° minuto. Anche il difensore Jamal Iddrissou ha disputato una prova convincente, restando in campo per gran parte del match.

Il mattatore dell’incontro è stato Ciardi, autore di una doppietta che ha ulteriormente gonfiato il punteggio. Completano la goleada le marcature di Coletta, Sala e Cacciamani, sigillando un successo netto e mai in discussione. Questo risultato regala grande entusiasmo al gruppo di Bollini, dimostrando che l’Italia può contare su un vivaio di qualità in vista degli Europei.

La vittoria contro la Moldavia non è solo un segnale di forza, ma anche un test importante per i giovani Azzurrini, che dovranno mantenere concentrazione e continuità nelle prossime partite di qualificazione. La squadra ora guarda con fiducia alla sfida successiva, prevista per sabato 15 novembre a Catania, contro la Bosnia, con l’obiettivo di consolidare il primo posto nel girone e fare un passo decisivo verso la partecipazione agli Europei.

Il percorso di qualificazione agli Europei Under 19 è fondamentale per far emergere nuovi talenti, e l’Italia ha dimostrato di avere un gruppo compatto e pronto a lottare su ogni pallone. Le prestazioni di Cocchi, Mosconi e Cerpelletti confermano quanto l’Inter stia investendo nel proprio settore giovanile, portando giocatori già pronti a incidere anche nelle competizioni internazionali.

Con questa vittoria, l’Italia Under 19 parte con il piede giusto nella corsa agli Europei, lanciando un segnale chiaro agli avversari: gli Azzurrini vogliono arrivare fino in fondo, con un gioco propositivo e tanti giovani talenti pronti a farsi notare sul palcoscenico continentale.

