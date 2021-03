Qualificazioni Mondiali 2022, Albania-Inghilterra a rischio rinvio: il motivo

Albania-Inghilterra, in programma domenica 28 marzo e valida per le qualificazioni al Mondiale 2022, è a rischio rinvio. Il motivo

Albania-Inghilterra, in programma domenica 28 marzo alle ore 18.00 e valida per le qualificazioni ai Mondiale 2022, è a rischio rinvio. La Federazione albanese (FSHF) ha infatti reso nota quella che potrebbe essere l’eventualità a causa di un problema di ordine pubblico.

La partita – ovviamente – si giocherà a porte chiuse ma i tifosi potranno riempiere le aree circostanti tra cui pub e ristoranti dal momento che allo stato attuale non sono previste misure di blocco particolari. La Federcalcio chiede un’urgente risposta in merito al problema, sottolineando come «l’annullamento della partita avrebbe conseguenze catastrofiche per l’immagine del nostro Paese, della Nazionale e in generale del calcio albanese».