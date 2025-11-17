Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: calendario e playoff

Gli Azzurri, secondi nel Gruppo I, si giocheranno l’accesso alla fase finale ai playoff: qualificazioni Mondiali 2026 Italia

L’Italia, passata dalla gestione di Luciano Spalletti a quella di Gennaro Gattuso, ha mancato per la terza volta di fila la qualificazione diretta alla fase finale dei Mondiali. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: il 2° posto nel Gruppo I costringerà gli Azzurri a giocarsi l’accesso alla fase finale attraverso i playoff di marzo 2026.

La sconfitta con il punteggio complessivo di 5-4 dell’Italia di Spalletti contro la Germania di Nagelsmann nei quarti di finale della Nations League 2024/2025 aveva definito anche il percorso delle due Nazionali verso i Mondiali 2026. Se i tedeschi sono finiti nel Gruppo A a 4 squadre con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo I a 5 squadre che comprende anche Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

La squadra di Spalletti ha iniziato il suo cammino nella 3ª giornata di gare. La pesante sconfitta contro la temibile Norvegia di Erling Haaland è costata al Ct azzurro l’esonero, con la Federazione che ha individuato in Gennaro Gattuso il suo successore in panchina. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: il campione del Mondo di Germania 2006 tenterà di qualificare la Nazionale italiana ai Mondiali dopo due esclusioni consecutive. La Norvegia sarà anche l’avversaria dell’ultima partita degli Azzurri, domenica 16 novembre 2025.

Complessivamente l’Europa esprimerà 16 delle 48 Nazionali finaliste dei Mondiali 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: i gironi sono stati sorteggiati a Zurigo venerdì 13 dicembre 2024 lasciando una duplice possibilità per le squadre impegnate nei quarti di finale della Nations League.

CHI SI QUALIFICA AI MONDIALI 2026?

Le prime classificate dei 12 gironi espressi dal sorteggio di Zurigo si qualificheranno direttamente alla fase finale dei Mondiali 2026 ;

dei 12 gironi espressi dal sorteggio di Zurigo si qualificheranno dei ; I restanti 4 posti verranno assegnati tramite spareggi (“semifinali” e “finali”) tra le 12 seconde classificate e 4 formazioni dalla UEFA Nations League 2024/2025, esattamente le quattro vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/2025 con più punti che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni europee al primo o al secondo posto. Le 16 squadre verranno sorteggiate in quattro percorsi di spareggio, con quattro squadre ciascuno. Gli spareggi prevedono semifinali in gara unica seguite da finali in gara unica nella stessa sosta per le nazionali a marzo 2026.

L’ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI 2026 SE:

Vince gli spareggi di marzo 2026 dopo essere arrivata 2ª nel Gruppo I.

Avendo perdo la sfida con la Germania valida per i quarti di finale di Nations League, l’Italia ha giocato 8 partite di qualificazione, 2 in più di quelle che avrebbe giocato se avesse vinto e fosse finita nel Gruppo A.

Queste dunque le date delle Qualificazioni Mondiali 2026 per l’Italia, inserita nel Gruppo I:

Venerdì 6 giugno 2025;

Lunedì 9 giugno 2025;

Venerdì 5 settembre 2025;

Lunedì 8 settembre 2025;

Sabato 11 ottobre 2025;

Martedì 14 ottobre 2025;

Giovedì 13 novembre 2025;

Domenica 16 novembre 2025.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 ITALIA

GRUPPO I

1ª Giornata

Sabato 22 marzo 2025, ore 18.00, Moldavia-Norvegia 0-5 [5′ Ryerson, 23′ Haaland, 38′ Aasgaard, 43′ Sørloth, 69′ Dønnum]

Sabato 22 marzo 2025, ore 20.45, Israele-Estonia 2-1 [10′ Paskotsi (E), 23′ aut. Hein (I), 75′ Dasa (I)]

2ª Giornata

Martedì 25 marzo 2025, ore 18.00, Moldavia-Estonia 2-3 [19′ Peetson (E), 30′ Sappinen (E), 67′ Nicolaescu (M), 70′ Käit (E), 90′ + 1 Caimacov (M)]

Martedì 25 marzo 2025, ore 20.45, Israele-Norvegia 2-4 [39′ Møller Wolfe (N), 55′ Abu Fani (I), 59′ Sørloth (N), 65′ Ajer (N), 83′ Haaland (N), 90′ + 3 Turgeman (I)]

3ª Giornata

Venerdì 6 giugno 2025, ore 18.00, Norvegia-ITALIA 3-0 [14′ Sørloth, 34′ Nusa, 42′ Haaland]

Venerdì 6 giugno 2025, ore 20.45, Estonia-Israele 1-3 [31′ Käit (E), 39′, 49′ Biton (I), 90′ rig. Abu Fani (I)]

4ª Giornata

Lunedì 9 giugno 2025, ore 20.45, ITALIA-Moldavia 2-0 [40′ Raspadori, 50′ Cambiaso]

Lunedì 9 giugno 2025, ore 20.45, Estonia-Norvegia 0-1 [62′ Haaland]

5ª Giornata

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45, Moldavia-Israele 0-4 [15′ Do. Peretz, 35′ Solomon, 59′ Baribo, 77′ Gloukh]

Venerdì 5 settembre 2025, ore 20.45, ITALIA-Estonia 5-0 [58′ Kean, 69′ Retegui, 71′ Raspadori, 89′ Retegui, 90′ + 2 A. Bastoni]

6ª Giornata

Lunedì 8 settembre 2025, ore 20.45, Israele-ITALIA 4-5 [16′ aut. Locatelli (IS), 40′ Kean (IT), 52′ Do. Peretz (IS), 54′ Kean (IT), 58′ Politano (IT), 81′ Raspadori (IT), 88′ aut. A. Bastoni (IS), 90′ Do. Peretz (IS), 90′ + 1 Tonali (IT)]

Martedì 9 settembre 2025, ore 20.45, Norvegia-Moldavia 11-1 [6′ Myhre (N), 11′, 36′, 43′ Haaland (N), 45′ + 1 Ødegaard (N), 52′ Haaland (N), 67′ Aasgaard (N), 74′ aut. Østigård (M), 76′, 79′ rig. Aasgaard (N), 83′ Haaland (N), 90′ + 1 Aasgaard (N)]

7ª Giornata

Sabato 11 ottobre 2025, ore 18.00, Norvegia-Israele 5-0 [18′ aut. Khalaili, 27′ Haaland, 28′ aut. Nachmias, 63′, 72′ Haaland]

Sabato 11 ottobre 2025, ore 20.45, Estonia-ITALIA 1-3 [5′ Kean (I), 38′ Retegui (I), 74′ F. P. Esposito (I), 76′ Sappinen (E)]

8ª Giornata

Martedì 14 ottobre 2025, ore 18.00, Estonia-Moldavia 1-1 [12′ Käit (E), 64′ Bodișteanu (M)]

Martedì 14 ottobre 2025, ore 20.45, ITALIA-Israele 3-0 [45′ + 2 rig., 74′ Retegui, 90′ + 3 Mancini]

9ª Giornata

Giovedì 13 novembre 2025, ore 18.00, Norvegia-Estonia 4-1 [50′, 52′ Sørloth (N), 56′, 62′ Haaland (N), 64′ Saarma (E)]

Giovedì 13 novembre 2025, ore 20.45, Moldavia-ITALIA 0-2 [88′ Mancini, 90′ + 2 F. P. Esposito]

10ª Giornata

Domenica 16 novembre 2025, ore 20.45, ITALIA-Norvegia 1-4 [11′ F.P. Esposito (I), 63′ Nusa (N), 78′, 79′ Haaland (N), 90′ + 3 Strand Larsen (N)]

Domenica 16 novembre 2025, ore 20.45, Israele-Moldavia 4-1 [21′ rig. Turgeman (I), 37′ Nicolaescu (M), 65′ Revivo (I), 85′ E. Peretz (I), 88′ aut. Baboglo (I)]

CLASSIFICA GRUPPO I QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Norvegia 8 8 0 0 37 5 +32 24 2. ITALIA 8 6 0 2 21 12 +9 18 3. Israele 8 4 0 4 19 20 -1 12 4. Estonia 8 1 1 6 8 21 -13 4 5. Moldavia 8 0 1 7 5 32 -27 1

La Norvegia 1ª classificata si qualifica direttamente ai Mondiali 2026.

L’Italia 2ª classificata accede agli spareggi di marzo 2026.

CALENDARIO ITALIA AI PLAYOFF MONDIALI 2026 EUROPA

Visto il 2° posto nel Gruppo I, l’Italia di Gennaro Gattuso si giocherà la qualificazione ai Mondiali attraverso i playoff di marzo 2026. Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: per accedere alla Coppa del Mondo gli Azzurri dovranno vincere due partite di spareggio.

Sorteggio Playoff mondiali 2026 Europa

Il sorteggio dei Playoff mondiali 2026 Europa si svolgeranno giovedì 20 novembre a Zurigo a partire dalle ore 13.00. Le prime tre fasce sono composte in base al ranking Fifa, mentre la quarta dalle Nazionali non qualificate e vincitrici del girone di Nations League. L’Italia, in base al ranking FIFA, è inserita nella 1ª fascia e affronterà in semifinale in casa una delle Nazionali della quarta fascia, provenienti dalla Nations League.

L’avversaria e la sede della finale, invece, decisiva per andare ai Mondiali, saranno determinate attraverso il sorteggio.

Solamente le ultime partite delle qualificazioni, in programma lunedì 17 e martedì 18 novembre, determineranno esattamente le partecipanti ai playoff e la composizione integrale delle fasce. Questa è attualmente la situazione:

Prima fascia – ITALIA

Seconda fascia – da determinare

Terza fascia – Da determinare

Quarta fascia – Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord o Galles

L’Italia potrebbe ritrovarsi in prima fascia con Turchia, Ucraina e Polonia, mentre in seconda ci sarebbero Repubblica Ceca, Slovacchia, Scozia e Irlanda. Albania, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo comporrebbero infine la terza fascia.