Qualificazione Mondiali 2026, Leo Messi porta l'Argentina alla vittoria. Il punto sui risultati - Calcio News 24

Qualificazione Mondiali 2026: show dell’Argentina e di Messi, Uruguay e Colombia staccano il pass

Nella notte italiana si sono giocate diverse partite decisive per la Qualificazione ai Mondiali 2026, valide per il girone sudamericano. A prendersi la scena è stata ancora una volta l’Argentina, già aritmeticamente qualificata, che ha battuto il Venezuela con un netto 3-0 al Monumental di Buenos Aires. Grande protagonista Leo Messi, che ha salutato il pubblico di casa con una prestazione da incorniciare, segnando una doppietta nella sua ultima apparizione in patria con la maglia albiceleste.

In gol anche Lautaro Martinez, entrato nella ripresa e autore del 2-0 con un colpo di testa su assist di Nico Gonzalez. L’Argentina conferma così la propria superiorità nel percorso di qualificazione ai Mondiali, mostrando solidità, qualità e profondità di rosa. Il pubblico argentino ha reso omaggio a Messi con una lunga standing ovation, in un clima carico di emozione e gratitudine.

Nel frattempo, anche il Brasile ha risposto presente. La squadra di Carlo Ancelotti, già certa del passaggio del turno, ha superato il Cile con un altro 3-0 convincente. A segno Estevao, Paquetá e Guimarães, in una partita dominata in lungo e in largo dai verdeoro. Per il Cile, fanalino di coda del girone, la strada verso la qualificazione ai Mondiali si complica ulteriormente.

Successi importanti anche per Colombia e Uruguay, entrambe vittoriose con lo stesso punteggio (3-0 rispettivamente su Bolivia e Perù) e ora matematicamente qualificate al torneo iridato. I colombiani hanno trovato la rete con James Rodriguez, Cordoba e Quintero, mentre l’Uruguay ha chiuso i giochi con Aguirre, De Arrascaeta e Vinas. Le due nazionali, protagoniste di un percorso costante, si aggiungono così al gruppo delle già qualificate.

L’unico pareggio della notte è arrivato da Paraguay-Ecuador, terminata 0-0. Un risultato che non modifica molto le dinamiche in classifica, ma che rallenta la corsa dell’Ecuador verso la qualificazione ai Mondiali.

Con Argentina, Brasile, Uruguay e Colombia già sicure di un posto, si accende la lotta per gli ultimi slot disponibili. Le prossime giornate saranno decisive per capire chi riuscirà a staccare gli ultimi biglietti per il sogno mondiale.