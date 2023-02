Quando Cristiano Doni insegnò calcio alla Roma: 3-0 e Atalanta trascinata dal suo capitano

La consacrazione di Cristiano Doni con la maglia dell’Atalanta: 3-0 e doppietta da fuoriclasse contro la Roma

15 febbraio 2009, l’Atalanta di Gigi Delneri sta disputando un campionato positivo tra un 4-4-2 straordinariamente efficace e un rendimento casalingo tanto impeccabile quanto prolifico. Dall’altra parte a Bergamo arriva una Roma in calo e in piena lotta per l’Europa League insieme al Genoa di un certo Gian Piero Gasperini.

La partita prende una linea molto precisa dalle prime battute, con i nerazzurri che sfiorano il vantaggio con Ferreira Pinto e Padoin. Vantaggio stesso che arriva grazie ad un destro potente del giovanissimo difensore bergamasco Daniele Capelli, ma lo show orobico deve ancora arrivare. Il protagonista? Ovviamente Cristiano Doni.

Prima devia con la punta del piede un cross dalla sinistra di Padoin poi, al 59′, la consacrazione del capitano dell’Atalanta in una vera e propria azione da fuoriclasse: contropiede bergamasco dalla sinistra, il numero 72 entra in aera, doppio dribbling ai danni di Juan e De Rossi e palla in rete.

La classe impeccabile del capitano che ipoteca il 3-0 ai danni dei giallorossi. Tale risultato permise all’Atalanta di poter avvicinarsi alla zona UEFA, anche se più avanti si riscontrerà un calo che, al di là del rammarico in ottica Europa, non influenza un campionato assai soddisfacente.