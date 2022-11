Quando la Francia vince i Mondiali non perde mai

Brutto segno per la Francia di Deschamps: nelle altre occasioni in cui ha vinto il mondiale, non ha mai perso

I due precedenti, che Deschamps conosce bene perché nel primo era il capitano e 4 anni fa era già il Commissario Tecnico, dicono che quando la Francia porta a casa la Coppa del Mondo lo fa da imbattuta. Per questo, anche solo per ragioni meramente scaramantiche, l’annullamento finale del pareggio di Griezmann può contare qualcosa. Nel 1998 il cammino di Zidane e compagni al girone fu trionfale: 3 successi su 3 e un solo gol incassato, quello di Laudrup della Danimarca.

Anche nel 2018, proprio come quest’anno, la Francia incrociò la Danimarca, in quel caso alla terza giornata. Ne uscì uno 0-0 non entusiasmante, del resto i Bleus potevano permetterselo essendosi già qualificati dopo 2 giornate.