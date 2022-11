Moviola Tunisia Francia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la terza giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviola Tunisia Francia

L’episodio chiave della moviola del match tra Tunisia e Francia, valido per la terza giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitra il neo zelandese Conger.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Molta confusione da parte dell’arbitro nel finale: Antoine Griezmann segna il gol della bandiera all’ultimo minuto di gioco, dopo una respinta maldestra della difesa tunisina. La partita sembra finita, con l’ingresso in campo dei cameraman e i giocatori tunisini per terra, ma l’arbitro blocca tutto, va a vedere l’azione al VAR e annulla la rete per una irregolarità e poi fa ripartire l’azione. Tutto dopo il triplice fischio.