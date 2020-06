Quarantena, Mou: «Non ho nemmeno imparato a cucinare…» – VIDEO

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa di come ha passato la quarantena: le parole del tecnico del Tottenham

«Non credo che la quarantena mi abbia cambiato. Abbiamo provato a mettere i giocatori nelle migliori condizioni per lavorare e tenerli motivati. E adesso abbiamo avuto il via libera per tornare ad allenarci liberamente. Con la felicità di chi può tornare a svolgere regolarmente che ama».