Rabbia Conte: «Vidal? L’arbitro ha ammazzato la partita» – VIDEO

Antonio Conte ha commentato la decisione dell’arbitro di espellere Vidal contro il Real Madrid

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nella conferenza stampa post partita della partita contro il Real Madrid ha commentato la decisione dell’arbitro di espellere Arturo Vidal.

«Preferisco non parlare dell’arbitraggio, anche se certe volte l’arbitro deve essere intelligente e capire che non bisogna rovinare le partite in questa maniera. A meno che Vidal non gli abbia detto qualcosa di veramente grave, altrimenti lasciare una squadra in dieci nel primo tempo significa ammazzarla».