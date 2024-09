L’ex Juve Adrien Rabiot si PRESENTA al Marsiglia: «C’è un progetto ambizioso. Niente da SPIEGARE, la mia scelta…». Le parole

Adrien Rabiot si presenta in conferenza stampa ai tifosi del Marsiglia. L’ex calciatore della Juventus ha deciso di accettare l’offerta del club francese. Ecco le sue parole:

ACCOGLIENZA – «Sono molto felice di essere lì, altrimenti non avrei fatto questa scelta. Sono rimasto sorpreso, è vero, perché ho giocato con il PSG. Non mi aspettavo l’accoglienza ma forse non con 500 tifosi I tifosi sono entusiasti e sognano grandi cose in questa stagione. Perché con Benatia, l’allenatore e il presidente mi hanno spiegato il progetto ambizioso dell’OM».

SFIDA – «E’ una grande sfida poter venire qui, con una squadra giovane e di qualità voglio raggiungere gli obiettivi della società e i miei, ho parlato ma non sono al massimo a livello tattico, mi sento bene, sarà poco a breve per questo fine settimana ma spero di essere disponibile in fretta.. Non ho niente da spiegare, sto facendo la mia carriera. È vero che finalmente possiamo stare insieme rendendoci conto che nulla è impossibile nella vita. Con l’esperienza e altre circostanze, ci si può rendere conto che le cose sono diverse».

SCELTA – «Forse ha deluso qualcuno, ma la scelta è mia. La mia famiglia è felice perché mi sostiene e mi sostiene. Potrebbe anche non sembrare ovvio a loro. È importante che la mia famiglia stia bene e convalidi questa scelta. Quando ero più giovane, mi piaceva guardare l’OM, ​​direi intorno ai 10-12 anni ai tempi di Niang, Taiwo ecc. Dato che mi piaceva guardare le altre squadre, so che ti concentrerai su quello. Naturalmente De Zerbi non ha bisogno di presentazioni. Ho giocato contro di lui al Sassuolo. Dopo ha fatto delle cose molto belle, mi ritrovo in quelle cose. Questo è stato un passaggio chiave».