Rabiot: «Tornare a Torino è stato particolare. Juve Milan? Penso che ci sia un misto di queste emozioni» - Calcio News 24

Rabiot dopo Juve-Milan: «Emozione e rabbia, ma possiamo crescere». Le parole

Al termine del match tra Juventus e Milan, terminato con un pareggio a reti inviolate, Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN esprimendo emozioni contrastanti. Il centrocampista rossonero, ex bianconero, ha vissuto una serata particolare, tra ricordi e rimpianti per un risultato che avrebbe potuto essere diverso.

Rabiot e il ritorno all’Allianz Stadium

«È stata una partita emozionante», ha dichiarato Rabiot. «Conosco tanti compagni alla Juventus, lo staff, lo stadio… anche mister Tudor. Sono contento di essere tornato qui, anche se avrei voluto vincere». Il francese ha sottolineato il legame ancora vivo con l’ambiente juventino, ma non ha nascosto la delusione per non aver conquistato i tre punti.

Tra emozione e frustrazione

Rabiot ha raccontato di aver provato forti emozioni nel pre-partita, ma a fine gara il sentimento predominante era un altro: «Naturalmente sono arrabbiato, perché dovevamo vincerla. Abbiamo creato occasioni da gol, ma ci è mancato qualcosa». Secondo il centrocampista del Milan, la squadra ha mostrato solidità difensiva, ma è mancata precisione e concretezza negli ultimi metri: «Sono due punti persi. Vincere qui sarebbe stato importante. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare a lavorare».

Le aree da migliorare secondo Rabiot

Analizzando la prestazione in chiave tattica, Rabiot ha individuato alcuni aspetti su cui il Milan deve crescere: «Avremmo dovuto sfruttare meglio la profondità, e non l’abbiamo fatto. Nell’ultimo passaggio, nei tiri in porta… potevamo fare meglio». Ha poi aggiunto: «Serve più aggressività sulle seconde palle. Anche se il punto è comunque positivo, visto che eravamo in trasferta contro una squadra forte, resta il rammarico per non aver vinto».

Un Rabiot leader nel nuovo Milan

Nonostante il pareggio, le parole di Rabiot confermano la sua centralità nel progetto tecnico rossonero. L’ex Juventus si è assunto la responsabilità della prestazione collettiva e ha trasmesso un messaggio chiaro: il Milan può e deve crescere. Con il campionato ancora lungo, la prestazione solida resta una base su cui costruire.

In definitiva, Rabiot ha dimostrato lucidità nell’analisi e attaccamento alla maglia, confermandosi uno dei leader del Milan in questa stagione.