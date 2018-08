Rabiot non rinnova con il Psg! La Juve è pronta a prenderlo a zero

Adrien Rabiot, in scadenza di contratto, vuole andare allo scontro con il club parigino per poter firmare a gennaio con i bianconeri

Pogba non è arrivato e nemmeno Milinkovic–Savic. Marotta si cautelerà con il rinnovo di contratto di Pjanic e per questa sessione di mercato il centrocampo sarà completo. Ma la Juventus lavora anche per il futuro e le notizie che arrivano dalla Francia sono di quelle bomba. Secondo L’Equipe, sembra che Adrien Rabiot rinuncerà al rinnovo di contratto in scadenza a giugno prossimo con il Paris Saint–Germain. In questo modo, il francese sarà libero di firmare a gennaio con un nuovo club, e secondo il quotidiano sembra che questo club sarà proprio la Juventus.

Il centrocampista ventitreenne piace a mezza Europa, con il Barcellona in testa. Un calciatore completo, abilissimo in entrambe le fasi e con un ottimo piede. Con lui in mediana insieme a Matuidi, Can e chissà se proprio uno tra Pogba e Milinkovic–Savic, la Juventus potrebbe contare sul centrocampo più forte del mondo. Se Rabiot rinuncerà al nuovo (ricco) contratto parigino, ecco che le porte del bianconero potrebbero spalancarsi.