Rabiot: «Sto molto bene al Milan. Addio al Marsiglia? Ora vi spiego tutto» - Calcio News 24

Rabiot: «Ambientato bene al Milan. L’addio al Marsiglia? Una delusione che ancora pesa»

Dal ritiro della Nazionale francese, Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua nuova esperienza in Italia e del difficile addio al Marsiglia. Il centrocampista, ora in forza al Milan, ha voluto chiarire alcuni aspetti della sua carriera recente, affrontando con serenità sia il presente che le ombre del passato.

Rabiot ha sottolineato come il suo arrivo al Milan sia stato caratterizzato da un’ottima accoglienza. «Mi sono subito ambientato bene nel gruppo», ha dichiarato il francese, evidenziando il buon feeling con lo spogliatoio rossonero e l’adattamento positivo alla nuova realtà. Per un giocatore del suo calibro, con anni di esperienza tra PSG e Juventus, inserirsi in un contesto di alto livello come quello milanista rappresenta un passaggio naturale, ma non scontato.

Rabiot e la ferita ancora aperta con il Marsiglia

Nel corso dell’intervista, Rabiot ha anche parlato con amarezza dell’episodio legato alla fine del suo rapporto con il Marsiglia. Un addio che, a distanza di tempo, fa ancora male: «Ci sono rimasto male, naturalmente, perché non sarebbe dovuta finire così». Il centrocampista ha raccontato come l’incomprensione e la mancanza di chiarezza abbiano caratterizzato quel momento, lasciando spazio alla frustrazione e al dispiacere.

«Di tutte le persone con cui ho parlato, nessuno ha capito. E io stesso non l’ho capita», ha continuato Rabiot, facendo riferimento a decisioni che gli sono sembrate ingiustificate e che hanno alimentato un’immagine negativa su di lui. Il francese ha voluto ribadire la sua estraneità a ogni accusa di comportamento scorretto: «Non sono mai stato un violento, tutti lo possono testimoniare. Non voglio che venga data un’immagine sbagliata di me».

Rabiot, tra maturità e riscatto

Le parole di Rabiot lasciano trasparire un calciatore più maturo, consapevole delle dinamiche del calcio moderno, ma anche desideroso di riprendersi ciò che ritiene di aver perso. A Milano ha trovato l’ambiente giusto per rilanciarsi, e con il supporto del club e della Nazionale, punta a dimostrare tutto il suo valore anche in campo europeo.

Il suo percorso è ancora lungo, ma il nuovo capitolo al Milan potrebbe rappresentare una vera rinascita per Rabiot, sia dal punto di vista tecnico che umano.

