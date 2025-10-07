Rabiot su Milan Como: «Assurdo giocare in Australia! Ora vi spiego il perché» - Calcio News 24

Rabiot sorpreso: «Milan-Como in Australia? È assurdo, ma ci adattiamo»

Il centrocampista francese Adrien Rabiot, protagonista di un ottimo avvio con la maglia del Milan, si è raccontato in un’intervista rilasciata durante il ritiro della Nazionale francese. Tra i vari argomenti trattati, uno in particolare ha attirato l’attenzione: la sua reazione alla notizia che il match tra Milan e Como si giocherà… in Australia.

«Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che giocheremo una partita di Serie A contro il Como… a Perth!» ha esclamato Rabiot.



«È completamente folle. Due squadre italiane che si affrontano a migliaia di chilometri di distanza, solo per motivi commerciali.»

Il centrocampista non ha nascosto le sue perplessità riguardo a queste nuove logiche del calcio moderno:

«Si parla tanto della salute dei giocatori, dei calendari intasati, poi ci ritroviamo a fare viaggi intercontinentali per una singola partita. È qualcosa che va oltre noi calciatori. È assurdo, ma ci adattiamo, come sempre.»

L’impatto al Milan e la vita in Italia

Nonostante lo shock per le novità del calendario, Rabiot si dice entusiasta della sua esperienza al Milan. L’ex Juventus è diventato subito titolare sotto la guida di Allegri, dimostrando leadership e costanza.

«La vita a Milano? È un po’ un cliché, ma si mangia benissimo! A Milanello mi hanno detto subito che la cucina è fantastica… e avevano ragione. E poi l’Italia vive il calcio in modo unico. C’è una passione travolgente, che in Francia è difficile da trovare.»

Orgoglio, futuro e ambizioni

Con esperienze importanti alle spalle, tra PSG, Juventus, Marsiglia e ora Milan, Rabiot si dice fiero del suo percorso:

«Guardando indietro, è incredibile quello che ho vissuto. Spero di lasciare un segno anche qui, in un club storico. Voglio vincere trofei in rossonero.»

Infine, uno sguardo al futuro:

«Il Mondiale 2026 è un obiettivo. Mi sento nel miglior momento della mia carriera. E chissà, magari anche nel 2030. Se il fisico tiene, come sta facendo Modric, non mi pongo limiti.»