Rafa Silva verso l’Arabia? L’Al Ahli supera il Benfica e tratta con il Besiktas: offerta per l’ex stella lusitana, ormai in rottura totale con il club turco

Si apre un nuovo, intrigante capitolo nel futuro professionale di Rafa Silva. Il talentuoso attaccante portoghese, attualmente ai margini della rosa del Besiktas, è finito prepotentemente nel mirino dell’Al Ahli, club di vertice della Saudi Pro League. Secondo le indiscrezioni rilanciate dall’autorevole quotidiano turco Fanatik, la società di Gedda ha deciso di rompere gli indugi, presentando una proposta formale per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

A dirigere le operazioni per i sauditi c’è una figura chiave: Rui Pedro Braz. Il direttore sportivo portoghese dell’Al Ahli conosce perfettamente le qualità del connazionale e sta spingendo per portarlo in Medio Oriente. La situazione di Rafa Silva a Istanbul è ormai divenuta insostenibile: il rapporto con i Bianconeri di Turchia si è definitivamente incrinato dopo le polemiche della scorsa stagione, caratterizzate da assenze ingiustificate agli allenamenti ed esclusioni punitive dalle convocazioni, che hanno portato il club a estrometterlo dal progetto tecnico.

Di fronte all’offerta concreta arrivata dall’Arabia, il Besiktas sembra aver ammorbidito la propria posizione economica. Se inizialmente il presidente Serdal Adali aveva eretto un muro, chiedendo categoricamente 15 milioni di euro e respingendo ogni tentativo dell’atleta di svincolarsi a parametro zero, ora la valutazione è scesa. Il club di Istanbul è disposto a chiudere l’operazione per una cifra vicina ai 13 milioni di euro, pur di risolvere una grana di spogliatoio.

L’inserimento dell’Al Ahli rappresenta una vera doccia fredda per il Benfica. Le “Águias” di Lisbona, dove il fantasista classe 1993 ha militato con successo dal 2016 al 2024 divenendo un idolo del “Da Luz”, speravano ancora in un romantico ritorno. Tuttavia, la potenza finanziaria della formazione saudita rischia di tagliare fuori definitivamente i lusitani dalla corsa, rendendo Gedda la destinazione più probabile per il rilancio della carriera dell’ex nazionale portoghese.

