Raiola: «Donnarumma? Dispiaciuto di una cosa. Pogba alla Juve...»

Raiola è tornato a parlare del futuro di Paul Pogba e non solo. Ecco le dichiarazioni dell’agente

Mino Raiola ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport. Dal possibile ritorno di Pogba alla Juve a Donnarumma: ecco le parole dell’agente.

POGBA – «Il contratto di Pogba scade il prossimo anno. Parleremo con il Manchester United e vedremo. Di sicuro Torino gli è rimasta nel cuore e a queste cose lui ci tiene molto. La possibilità che torni alla Juventus c’è, ma dipende anche dalla Juve».

DONNARUMMA – «Sono dispiaciuto per come è stato trattato Gigio. Lui ha fatto una scelta di vita, non c’è stato nessun tradimento. Poteva andare via quattro anni fa e non l’ha fatto. Se è stato vicino alla Juventus? Penso che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus. Tra Gigio e Navas al PSG non c’è lotta, giocherà Gigio».

