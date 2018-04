Ramirez vuole l’Europa: «Lotteremo fino alla fine»

Tornato al gol contro il Cagliari, il trequartista uruguaiano della Sampdoria, Gaston Ramirez, ha parlato così del match con i sardi

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, a seguito del successo contro il Cagliari – gara in cui è stato protagonista – ha parlato al canale ufficiale blucerchiato: «Era importante fare risultato, ci siamo riusciti ed ora bisogna continuare così. Per fortuna sono tornato al gol dopo molte partite, però ora la cosa più importante è che stiamo lottando per un posto in Europa League».

L’ex Bologna continua: «Senza dubbio noi siamo pienamente in lotta per L’Europa, è un obiettivo importante. Sappiamo che sarà complicato e che dovremo lottare, ma abbiamo fiducia nella squadra. I tifosi poi sono una carica in più, in ogni squadra. Siamo contenti di avere certi supporter, bisogna ringraziarli dopo ogni match. E’ per loro che dobbiamo arrivare in Europa».