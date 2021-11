Ramirez Sampdoria, salta tutto: Ferrero interrompe la trattativa

Ramirez Sampdoria, trattativa conclusa. La decisione del presidente Massimo Ferrero sembra ormai inappellabile

La Sampdoria sembra aver deciso di non riprendere il dialogo con Pablo Betancourt per il ritorno in blucerchiato di Gaston Ramirez. A centrocampo resta da tappare il buco lasciato vuoto dall’infortunio di Mikkel Damsgaard e dalla fuga di Mohamed Ihattaren, ma non sarà il trequartista uruguaiano a tapparlo.

Come riporta Tuttosport, Massimo Ferrero avrebbe deciso di non sedersi al tavolo per trovare l’accordo con l’agente del trequartista. Nessun passo avanti da parte del numero uno blucerchiato perché i dubbi sulle sue condizioni fisiche hanno avuto la meglio sugli aspetti positivi legati a un suo ritorno. Ramirez è fermo da sei mesi, non si è più allenato con il pallone e avrebbe avuto bisogno di troppo tempo per rientrare in condizione.