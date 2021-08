Juventus, Rampulla: «CR7? Se resta dia il 120%. Buffon al Parma...»

Michelangelo Rampulla parla di alcuni temi in casa Juventus: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero su Buffon e Ronaldo

Michelangelo Rampulla, ai microfoni di Juventusnews24, parla di alcuni temi a tinte bianconere.

Questione secondo portiere: dal leader Buffon a Perin. Quanto perde la Juve a livello tecnico? E a livello di carisma?

«Stiamo parlando di Buffon, hai detto secondo portiere ma io non posso dire secondo portiere a Buffon. Buffon è Buffon, in qualsiasi caso se lo perdi perdi qualcosa… perdi sempre qualcosa, in qualsiasi caso, è il migliore al mondo».

Dybala sembra tornato ai livelli dei tempi d’oro mentre fa discutere Ronaldo, panchina volontaria o meno, sul suo futuro. Cosa ne pensa?

«Dybala, ottimo primo tempo e buon inizio del secondo. Poi ha avuto anche lui un calo fisico. Ma Dybala non si discute, un giocatore che mi piace molto e fare affidamento su di lui non è sbagliato. Ronaldo? Non lo so, sono problemi societari, se la vedranno loro. E’ una cosa che non si dovrebbe portare per le lunghe: se ha voglia di andar via, è giusto cambiare; se vuole restare deve dare il 120%, essendo il giocatore più forte del mondo deve mettersi a disposizione della squadra».